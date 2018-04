Ya son 49 los casos de H1N1 identificados este año en el país

En lo corrido del año las autoridades de salud han logrado identificar a nivel nacional al menos 49 casos de AH1N1, mientas en el mismo período de 2017, se habían registrado 64.



Asimismo, reportaron el fallecimiento de dos personas en los primeros meses de este año por la enfermedad. Se trata de un hombre de 68 años en el departamento del Valle y un joven de 21 años en Nariño, en un caso importado de España.

Sin embargo, el país no se encuentra ante una alerta epidemiológica por la identificación de este virus de influenza que se ha mantenido circulando desde 2009. “Ya no es un virus desconocido, se ha convertido en un virus estacional, y es prevenible con la vacuna contra la influenza”, explicó el Instituto Nacional de Salud.

La entidad explicó que los casos se pueden presentar en población susceptible como niños, embarazadas y adultos mayores de 65 años. Además, esta situación epidemiológica no está asociada a procesos de migración.



Dado que entre marzo y abril se presenta el primer pico epidemiológico del año, se está realizando un seguimiento estricto para infecciones respiratorias causadas por influenza, pa-rainfluenza y virus sincitial respiratorio, entre otras.



Cabe recordar que el Programa Ampliado de Inmunizaciones del ministerio de Salud anunció que dispone de vacunas de influenza, que son gratuitas para menores de 2 años, personas mayores de 60 años y mujeres en estado de gestación.



Medidas de prevención



Acciones para el cuidado en casa de los menores de 5 años con IRA:



- Brindar alimentos fraccionados y líquidos en pequeña cantidad

- Usar líquidos lubricantes de la faringe

- Mantener limpias las fosas nasales

- Evitar cambios de temperatura

- Lavar las manos con frecuencia

- Identificar signos de alarma



Acudir al centro de salud si identifica:



- Respiración más rápida de lo normal

- Tiraje (movimiento de los músculos hacia adentro entre las costillas)

- Ataque o convulsiones

- No toma líquidos o come menos

- Vómito

- Somnolencia o difícil despertar

- Ruidos al respirar estando tranquilo y en reposo

- Dolor cuando se toca suavemente la región del oído

- Supuración o mal olor de oído

