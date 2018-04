El uso de brazaletes no debe desaparecer sino mejorar: expertos en derecho

El uso de brazaletes electrónicos con los cuales el INPEC controla a los procesados que gozan del beneficio de prisión domiciliaria, debe mejorar y perfeccionarse, así lo aseguraron fuentes expertas consultadas por Caracol Radio.

El expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Arrubla, aseguró que el uso de estos mecanismos de vigilancia debe actualizarse en materia tecnológica: “Como toda tecnología, hay que mantenerla en un adecuado mantenimiento y en una permanente actualización e innovación”.



Por otro lado, el guardián Óscar Robayo, directivo del sindicato más grande del Inpec, aseguró que mantener tecnología de punta no es el único problema que presenta este método de control virtual, afirmó que “nosotros hemos denunciado que los dispositivos con los que se ha venido trabajando no son suficientes, pues estamos hablando de casi 5.000 brazaletes a nivel nacional, y vemos que las medidas que expiden los jefes son muchas más. Entonces vemos que hay internos que se quedan represados en las cárceles, porque no hay dispositivo”.

Ahora bien, sobre si la policía debe sumarse a esta labor de vigilancia, como lo indicó el ministro de Justicia, Enrique Gil Robayo, enfatizó que según la Ley 1709, Código Penitenciario, en efecto la Policía Nacional también debe tener una vigilancia de estos internos, motivo por el cual especificó que toda la responsabilidad está cayendo en los funcionarios del Inpec.

Por otro lado, el abogado Iván Cancino, experto en derecho penal, aseguró que la tasa de fuga de quienes portan brazaletes electrónicos es baja, y pidió acudir a mejoras tecnológicas para evitar que se burle el sistema. “Implementar un control que no implique mucho personal humano sino tecnológico, que pueda permitir y avisar a la policía cuando una persona se sale de su rango de acción”, señaló Cancino.

Frente a si la policía debe asumir esta responsabilidad, señaló que “la Policía perfectamente puede pasar en esos monitoreos, una o dos veces por semana, para verificar que se esté cumpliendo esa labor. Eso no es desgaste, porque es la labor propia de La Policía del cuadrante, que tiene que cuidar a su comunidad”.

A su turno, el abogado Francisco Bernate, especializado en temas penales, aseguró que en Colombia la Rama Judicial no recibe los recursos suficientes por parte del Ejecutivo, motivo por el cual es un “mecanismo que está muy rezagado”.



Cabe destacar que en diálogo con 6AM Hoy por Hoy, Juan Carlos Restrepo, alto consejero para la Seguridad de la Presidencia de la República y director encargado de la Uspec (Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios), advirtió que es muy pobre la vigilancia que tienen los presos que gozan en Colombia de arresto domiciliario.



Restrepo aseguró que se está trabajando para que haya nueva contratación, que no se limite a la adquisición de equipos, sino que brinde un sistema completo con capacidad de monitoreo y reacción, en estos casos de vigilancia electrónica.

Comentarios