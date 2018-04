El escolta no tenía otra forma para evitar ser la víctima: Fiscalía

La Fiscalía presentó ante el juzgado 38 de conocimiento las razones para precluir el proceso que se le abrió al escolta Mario Muñoz porque el 30 de enero de este año decidió enfrentar a unos ladrones que -en palabras de la fiscal Gladis Salamanca- “le hicieron la encerrona” a una mujer que se encontraba en su vehículo para robarla.

Los hechos sucedieron en medio de un trancón por la Autopista Norte en Bogotá.



Muñoz, según las investigaciones, estaba en el vehículo de la Unidad Nacional de Protección, UNP, a su cargo y se bajó para ayudar a la mujer, cuando el joven de 18 años que falleció lo enfrentó con arma blanca pese a que intentó asustarlo con un disparo al césped, y terminó propinándole los dos disparos que acabaron con su vida.

“Efectivamente no había otra forma de que evitara el señor Muñoz que fuera él la víctima. Se estaba enfrentando ante la hoy víctima, Nicolás Alexander Duarte, quien iba a agredirlo efectivamente con un arma blanca”, dijo la fiscal.



Aclaró sin embargo: “No significa ello que efectivamente esté la Fiscalía apoyando la muerta de este joven. No, pero sí es claro que se ejerció un deber de ciudadano ante un derecho también constitucional y legal como es la legítima defensa”.

Lo dicho por los testigos y la necropsia fueron usados para argumentar que Muñoz actuó en defensa, no solo de la mujer y sus pertenencias sino la de su vida pues el joven lo iba a atacar.

Lo anterior lo apoyó la Procuraduría quien señaló por medio de su delegada lo siguiente: “Decirle a sus hermanas, a su madre, que infortunadamente perdieron un ser querido que a él no se le disparó por la espalda”.

Con lo expuesto, el juez decidió tomarse un tiempo para determinar si acepta la petición y el próximo 7 de mayo anunciará si precluye la investigación o no.

