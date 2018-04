Expertos no comprueban que Rusia creó agente nervioso que envenenó ex espía

El director ejecutivo del Laboratorio de Ciencia y Tecnología de Defensa en Porton Down, Gary Aitkenhead, dijo que no se ha podido demostrar que Rusia sea el desarrollador del agente nervioso usado en el ataque al exespía Serguei Skripal y su hija Yulia Skripal.

"No hemos identificado la fuente precisa de su fabricación, pero sabemos que se trata del agente Novichok. Es de grado militar y requiere métodos sofisticados para crearse, métodos a los que solo tiene acceso un actor estatal.”

El jefe de Porton Down no hizo ningún comentario sobre si el laboratorio había desarrollado o almacenaba existencias de Novichok, pero descartó las sugerencias de que el agente utilizado para envenenar a los Skripals viniese del laboratorio inglés y recalcó que no hay antídoto conocido contra la sustancia.

Por ahora, la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas se reunirá mañana en La Haya para examinar las afirmaciones del Reino Unido acusando que Rusia es el culpable del intento de asesinato.

