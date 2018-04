Abren antejuicio político a Maduro por sus vínculos con Odebrecht

9 magistrados en Colombia y una decena desde Estados Unidos y Panamá iniciaron una audiencia en la que escucharán la acusación de la ex fiscal Ortega y determinarán si se procede a iniciar un juicio político en contra de Maduro.



Se trata del autodenominado tribunal legítimo de magistrados nombrados por la asamblea venezolana de mayoría opositora y luego revocados por el tribunal supremo de justicia manejado por el Gobierno.



Se espera que Ortega presente las pruebas que tiene sobre el desvío de 2500 millones de dólares que se pagaron a Odebrecht por 13 megaobras que no se hicieron en el vecino país.



Este tribunal ha sesionado de manera simbólica en diferentes partes del mundo y tomado decisiones y emitido sentencias que no son reconocidas por el Gobierno venezolano por tratarse de magistrados revocados.

