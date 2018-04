Selena Gomez logra que The Weeknd se corone como #1

El trabajo musical que salió a la venta desde el 30 de marzo, donde se destaca la canción "Call Out My Name" la cual está cargada de mucha nostalgia y donde relataría como fue la relación del cantante con la famosa actriz.

En la primera canción del álbum, que además es la única con video, The Weekend expresa: “nos encontramos, yo te ayudé a salir de un lugar destrozado. Tú me diste consuelo, pero enamorarme de ti fue error mío.” Por lo que los fanáticos aseguran que son palabras cuyo destino son Selena Gómez.

Coachella será el primer festival que escuche las canciones de este nuevo EP del artista canadiense, el cual se celebrará en abril y tendrá el regreso de Beyonce después de ser mamá.

