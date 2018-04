La sanción a López es totalmente injusta producto de una persecución: Pérez

En entrevista con Caracol Radio, Gregorio Pérez, director técnico de Independiente Santa Fe se refirió a la situación de los jugadores lesionados previo al partido con River Plate por Copa Libertadores.

Pérez también se refirió a la sanción de tres fechas a Javier López y la falta de gol del uruguayo Rubén Bentancurt.

Lesiones

Vamos a esperar hasta el martes para conformar la delegación. Juan Daniel Roa y Leandro Castellanos están siendo evaluados, muy difícil que viaje Leivyn Balanta y Juan David Valencia se recupera de una intervención.

Balanta:Tiene una dolencia en la rodilla que fue intervenida y no se ha recuperado bien.

Castellanos: Dolor en el aductor, requiere un estudio para saber cómo está, es una zona complicada.

Roa:Se torció la rodilla en Cali.

River Plate:

Todos sabemos de lo que es River Plate no solo local sino internacionalmente, tiene una rica historia, va a jugar en su cancha con buenas individualidades ha crecido mucho con referencia al equipo que enfrentamos en enero.

Javier López

He hablado mucho con él, pero sinceramente le digo que en esta última suspensión que sufrió fue injusta, el árbitro está a 5 metros, no le saca ni tarjeta amarilla, el jugador se levantó enseguida, no la vi repetida en ningún noticiero o programa deportivo, hay faltas más grandes que la que hizo ese día López y sin embargo han pasado por alto, pero bueno no busco justificación, trato de hablar con él, corregir cosas, pero está sanción es totalmente injusta producto de una persecución que tiene el jugador.

Rubén Bentancurt

Le ha costado la adaptación, ha entrado en pocos partidos, él tiene que mostrar mucho más, tiene más potencial y esperemos que pueda reencontrarse con eso.

