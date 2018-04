Seguirá en suspenso la decisión de La U y conservadores para presidenciales

Caracol Radio consultó con diferentes congresistas de estos dos partidos, que de seguro definirán que candidato tiene opciones de pasar a segunda vuelta, y la respuesta es que aún no hay nada definido y que esperarán debates y nuevas encuestas.

En el caso de los conservadores ya hubo encuentros con los dos candidatos y no fue convocado el directorio nacional para esta semana. La directiva azul confirmó que la decisión no se anunciará pronto y que siguen en consultas para lograr una decisión unánime y que el partido no termine dividido como en la elección anterior, donde quedaron en libertad y unos cogieron para donde Santos y otros para donde Zuluaga.

El partido de La U citó a las bancadas de senado y cámara para este miércoles al medio día para tomar una decisión, sin embargo consultados por Caracol Radio varios parlamentarios coincidieron en que persiste la división y no hay como definir apoyos unánimes por lo que solicitarán esperar una o dos semanas más.

Esta semana ya se inician los primeros debates presidenciales y se esperan en el transcurso de los próximos días nuevas encuestas ya menos influenciadas por los resultados de las elecciones parlamentarias y que contabilicen hechos políticos como la alianza Vargas - Pinzón y una eventual coalición De La Calle - Fajardo.

