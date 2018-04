'La Gorda Fabiola' posa en bikini al estilo de Greeicy Rendon

Luego de una muy buena recuperación la 'Gorda Fabiola' publico una fotografía de Greeicy Rendon donde la cantante posa con un vestido de baño y una foto suya al lado estilo collage también posando en vestido de baño.

"Este último 'clinicazo' no me mató, pero sí me hizo más fuerte", escribió la Gordita fabiola junto a la imagen.

La publicación cuenta con mas de 36.230 me gusta, en menos de un día y cientos de comentaros de sus seguidores donde demuestran su cariño y apoyo a la recuperación de la humorista.

Comentarios