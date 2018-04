Millonarios recibe a Bucaramanga en la lucha por un lugar entre los ocho

Millonarios recibe a Bucaramanga esta tarde, a las 5:15PM, en juego válido por la fecha 12 de la Liga Águila. El cuadro bogotano llega al encuentro tras tomar un respiro en la anterior jornada, donde se impuso 1-0 al Once Caldas en condición de visitante y hoy aspira acercarse aún más al grupo de los ocho primeros.

El cuadro azul solo tendría una novedad respecto al once que logró vencer en Manizales: Matías de los Santos volvería a su lugar en la zaga junto a Andrés Felipe Cadavid en reemplazo de Anier Figueroa, quien sufrió una molestia en el aductor de la pierna izquierda cuando hacía un buen juego.

César Carrillo, también de gran presentación ante Once Caldas, acompañaría nuevamente en el medio campo a Jhon Duque y David Macalister Silva; Henry Rojas aún no logra sobreponerse de algunos problemas físicos, por lo que no fue incluido en la convocatoria.

A pesar del regreso de Roberto Ovelar al plantel tras su paso por la selección de Paraguay, los pocos minutos de trabajo durante la semana hicieron que Gottardi decidiera no incluirlo en el plantel para el juego; la plaza de Figueroa en la convocatoria fue tomada por Janeiler Rivas.

Bucaramanga, por su parte, busca en El Campín su tercera victoria consecutiva, tras acumular dos triunfos ante Alianza Petrolera en su campo y en la cancha de Jaguares, ambos equipos verdugos azules en sus anteriores dos compromisos en condición de local.

El argentino Diego Cagna regresará a su once de gala tras dar descanso a hombres importantes el duelo del jueves pasado en Montería.

El duelo entre azules y 'Leopardos' significará una lucha directa más por ingresar al grupo de los ocho, los santandereanos se ubican en la novena plaza con 15 puntos, uno menos que el octavo Once Caldas; los bogotanos, por su parte, se encuentran en la casilla 15 con 13 puntos.

Millonarios y Bucaramanga han disputado 197 partidos a lo largo de la historia, con un saldo de 95 victorias 'embajadoras' sobre 47 bumanguesas, mientras que se han presentado 55 empates.

Posibles formaciones

Millonarios: Wuilker Faríñez; Jair Palacios, Matías de los Santos, Andrés Felipe Cadavid; César Carrillo, Jhon Duque, David Macalister Silva, Christian Huérfano, Eliser Quiñones y Ayron del Valle. DT: Miguel Ángel Russo.

Atlético Bucaramanga: Luis Ojeda; Harold Gómez, Marlon Torres, Martín González, Fabio Rodríguez; Brayan Rovira, Víctor Castillo, Juan Jiménez; Jhon Pérez, Sherman Cárdenas y Michael Rangel. DT: Diego Cagna

