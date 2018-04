¿Sabe usted por qué Cristiano Ronaldo no tiene tatuajes?

El jugador de origen portugués, que actualmente juega como delantero en el club español Real Madrid, no tiene un solo tatuaje en su cuerpo, pero todos se preguntaran ¿cual es el motivo?; pues el jugador que se identifica con el numero 7 lo revelo en una reciente entrevista.

El motivo por el cual no tiene tatuajes es por qué esto no le permitiría donar sangre, y el jugador esta tan comprometido a ayudar a las personas que lo necesitan, razón por la cual prefiere no realizarse un tatuaje.

Lo anterior, sin afirmar quelas personas que posean tatuajes no puedan donar sangre, pero estos si deben realizarse varios exámenes antes de la donación para prevenir enfermedades como la hepatitis, ademas deben esperar entre cuatro y cinco meses luego de realizarse el tatuaje para poder donar sangre.

