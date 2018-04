Petro dice que puede ganar la Presidencia "si no me matan"

Petro respondió varias preguntas y dejó claro que para su modo de ver la realidad venezolana, Chávez no fue un dictador y Maduro si lo es.

“Yo analizo la época de Chávez a diferencia de la de Maduro, y el que quiera analizar a profundidad el tema venezolano debe establecer esas diferencias. Si usted me pregunta si Chávez fue un dictador yo le digo que no. Si usted me pregunta si Maduro es hoy un dictador yo le digo que sí”, señala en uno de los apartes del documento periodístico.

Además señaló que nunca antes Colombia había estado tan cerca de un cambio político en los últimos 500 años.

— ¿Usted cree que va a ganar?

—Hay una posibilidad. Hoy tenemos, en cinco siglos, la oportunidad más cercana en la historia de Colombia de que una persona ajena completamente a quienes siempre ha manejado el país pueda ganar —si no me matan. Ahora acabo de superar un atentado, que según técnicas independientes del gobierno demuestran que fueron disparos, y eso demuestra que ese camino podría ser interrumpido abruptamente. Pero hoy, nunca antes se había estado tan cerca de un cambio político en Colombia.

http://newsweekespanol.com/2018/03/gustavo-petro-exguerrillero-presidente-colombia/

Comentarios