En viernes santo Uribe se arrepiente de reindulto al M-19

En redes sociales es común que le recuerden ese pecado cada vez que se opone a los componentes de justicia del proceso de paz, señalando que como senador en la década del 90 fue uno de los promotores de la ley que reindultó a los ex militantes de esa guerrilla que había firmado un acuerdo de paz con el gobierno de Virgilio Barco.

Esa pesada cruz siempre salió a relucir cada vez que se pronunció en contra de la ley de amnistía que permitió el indulto y excarcelación de miles de integrantes de las Farc que no cometieron delitos graves o de lesa humanidad.

En un acto de reflexión y contrición este viernes santo a la madrugada, Uribe aceptó la observación, aseguró que se equivocó, pero que como presidente pagó penitencia y enmendó su error.

Este es el texto publicado por Uribe en Twitter

Por fortuna como Presidente no repetí el error que pude cometer años antes como Senador.

"Los habían indultado, habían participado en la Constituyente, estaban en el Congreso post Constituyente, y los iban a judicializar, dije que les cumplieran, además no estaba la Corte Penal Internacional y al final de cuentas se cometió el error de crear un antecedente de mal ejemplo. Nos hicieron pensar que se acabaría la calificación de delito político al terrorismo, así lo afirmó el Gobierno de la época, pero No, 25 años después el Gobierno Santos, con el mismo doctor De la Calle, no obstante conocer que después del indulto general al M19 el país se inundó de narco terrorismo, procedió a dar paso de impunidad total a Farc, concausa de tanta criminalidad actual. Por fortuna, como Presidente procedí con toda firmeza frente al crimen y evité repetir el error que pude cometer como Senador".

