La entrevista más surrealista de Sean Penn; sedado, errático y fumando

El actor Sean Penn visitó el programa nocturno "The Late Show" de Stephen Colbert para presentar su novela 'Bob Honey Who Just Do Stuff: A Novel'. Sin embargo, su libro quedó en un segundo plano tras comprobar el estado y la extraña actuación del protagonista de Mystic River.

Penn se mostró perdido durante gran parte de la entrevista que concedió a Colbert e incluso llegó a confirmar que estaba bajo los efectos del fármacoAmbien para tratar de recuperar el sueño tras un vuelo nocturno. "¿Todavía estás bajo los efectos del Ambien?", le preguntó Colbert a lo que Penn respondió que "un poco". Fue en ese preciso momento cuando el actor se sacó del bolsillo un paquete de tabaco y se puso a fumar en directo, algo que le reprochó el conductor de programa.

"Por favor, no sigas fumando. A mí no me importa. Mis padres fumaban cuando yo era un niño, así que asocio el olor de los cigarrillos con recuerdos felices, pero queremos tenerte por aquí durante tanto tiempo como sea posible, y esas cosas son malas para ti", le señaló Colbert, a lo que Sean Penn le contestó en modo sarcástico: "Bueno, ofrecen seguridad laboral a los oncólogos".

Durante la entrevista, el ganador de dos Óscar a mejor actor por Mystic River y Milkexplicó que cada vez se le da peor las relaciones con los demás: "Lo mejor que puede aportar un actor a cualquier proyecto es saber colaborar con otros, y resulta que a mí cada vez se me da peor interactuar con los demás, así que cada vez me resulta menos placentero, ya no me gusta. Por eso acabé escribiendo una novela, porque de esa forma estaba yo solo, no había nadie con quien colaborar y por tanto, en ningún momento me sentí decepcionado conmigo mismo".

Su primera novela

'Bob Honey Who Just Do Stuff' trata sobre un hombre de 55 años, divorciado y desilusionado de la vida que se dedica a vender fosas sépticas y que acaba convirtiéndose en un asesino usando una maza como principal arma. Además el personaje del libro también le manda una carta amenazadora a un presidente ficticio, Mr. Landlord. Muchos han relacionado este aspecto con el enfrentamiento que Penn tiene con el presidente Donald Trump a quien ha criticado con dureza.

En el libro, Bob Honey es el alter ego de Sean Penn ya que habla de varias experiencias que ha vivido el propio actor de Hollywood, como por ejemplo cuando su protagonista entrevista con un capo de la droga fugado de la cárcel haciendo clara alusión a su entrevista a “El Chapo” Guzmán. Además, en la novela también aparecen temas actuales como el movimiento #MeToo.

"Habrá a quien le guste este libro y habrá a quien no. Algunas personas creo que lo disfrutarán mucho, y otras lo odiarán, y creo que eso es lo que creo que me gustaría contar sobre mí mismo", explicó Sean Penn sobre su novela.

