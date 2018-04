Llega abril y aún hay miles de niños sin alimentación escolar

Terminaron los dos primeros meses escolares de 2018 cargados de promesas no cumplidas para miles de niños, especialmente se familias pobres, con el Plan de Alimentación Escolar, más conocido entre educadores, padres de familia y alumnos como LAE.

La lentitud en la contratación, las denuncias sobre peligros de corrupción y múltiples disculpas han impedido que niños de Bolívar, Quindío, Huila, Magdalena, Atlántico, Sucre y algunos sectores de Tolima, entre otros, tengan el refrigerio escolar al que tienen derecho.

Ellos no se explican por qué no les llega esa alimentación, mientras las autoridades se limitan a informar que “en abril se normalizará el servicio”, pero lo cierto es que nadie responde porque no lo hubo en febrero ni en marzo.

Caracol Radio hizo un recorrido por varios departamentos y encontró lo siguiente:

En Cartagena apenas se está contratando el PAE

En Cartagena aún no ha sido implementado el Plan de Alimentación Escolar en las Instituciones Educativas de la ciudad, a pesar de que hace dos meses se iniciaron las clases en las instituciones educativas oficiales.

El PAE no llega a todos los niños que lo necesitan / Foto: Colprensa/archivo

La Procuraduría había enviado un mensaje de alerta donde se incluía a Cartagena como uno de las ciudades donde se siguen presentando problemas de años anteriores en los procesos de contratación del PAE, como la demora en la publicación de los pliegos definitivos del proceso, la no contratación oportuna del equipo, los retrasos en la planeación de la operación e incluso la no definición de la forma en la que va a operar el programa.

Mientras se implementa el nuevo PAE en Cartagena, la alcaldía confirmó que la contratación del Plan de Alimentación Escolar, se hará con el acompañamiento de Colombia Compra Eficiente y el Ministerio de Educación Nacional. El acuerdo vence en abril para el suministro provisional de alimento para los niños.

El pasado miércoles 22 de noviembre, la Contraloría General de la República anunció los presuntos hallazgos fiscales que encontró en la ejecución de uno de los dos contratos que suscribió el Distrito para el Programa de Alimentación Escolar durante la vigencia 2016. Este fue adjudicado de manera directa, a partir de una declaratoria de urgencia manifiesta, el 13 de abril de ese mismo año, con la Fundación Red Colombiana de Comercialización y Desarrollo Comunitario “Redcom”, por el término de tres meses, por un valor de $8.427.924.090.

En Armenia y Quindío hay 50.000 niños afectados

Desde el 22 de enero los estudiantes de las instituciones educativas de Armenia y el departamento de Quindío iniciaron clases académicas y desde esa fecha están sin el programa de alimentación escolar.

50.000 niños, niñas y adolescentes de los 12 municipios del departamento están sin almuerzos y refrigerios por problemas administrativos en la contratación del operador de este programa.

En el caso de Armenia, tiene listos 8.000 millones de pesos, pero falta de requisitos para cumplir no ha permitido realizar el proceso, mientras que en los demás municipios, la licitación se declaró desierta y la gobernación del Quindío busca con el ministerio de educación salidas urgentes para que a mediados de abril inicie el PAE.

La viceministra de Educación, Elga Hernández, durante su reciente visita al Quindío dijo que lo del PAE es falta de planeación de las autoridades regionales y locales.

El procurador encargado del Quindío, Diego Trujillo dijo que iniciara investigación contra las autoridades respectivas por la falta de previsión para adelantar la contratación del Programa de Alimentación Escolar.

En el Huila la alimentación escolar tampoco llega

Más de 110 mil estudiantes del departamento del Huila no reciben aún el servicio por demora en la contratación. Solamente 15.000 de los 135.000 niños que se benefician en el Huila del programa de Alimentación Escolar (PAE), están recibiendo este servicio, porque para el resto de esa población apenas se está adelantando el trámite de contratación.

La región se ha dividido para efectos de la prestación de este servicio en tres zonas, 1, 2 y 3, y la contratación ya quedó lista en la tres, es decir en los diez municipios del sur del departamento donde se legalizó el servicio en escuelas y colegios públicos desde la semana pasada.

La Secretaría de Educación del Departamento informó que en las otras dos zonas se ha dado curso a la selección del operario a través de la Bolsa Mercantil, entidad encargada de realizar la contratación y que antes de que termine el mes de marzo empezarán a funcionar nuevamente los restaurantes en todas las instituciones educativas del departamento. Mientras tanto, los estudiantes tienen que espera que se surta ese proceso.

En Neiva que tiene su propio programa PAE, por ser descentralizada, tampoco ha podido dar inicio porque solamente hasta hoy se da curso a la selección del operador que también se hará a través de la bolsa Mercantil de Colombia, es decir, que hay más de 110 mil niños en el Huila en este momento que no reciben aún los beneficios del programa.

En Atlántico dicen que en abril sí habrá PAE

Según el secretario de Educación del Atlántico, Dagoberto Barraza, el PAE en el departamento viene funcionando normalmente beneficiando a 100.000 estudiantes de 85 instituciones educativas oficiales de 20 municipios no certificados, entre ellos Baranoa, Galapa, Palmar de Varela, Campo de la Cruz y Juan de Acosta.

Sin embargo, hay opiniones como la de Luis Grimaldo, presidente de la Asociación de Educadores de Atlántico (ADEA), quien considera que el programa aún no inicia por desfinanciación hasta del 50%.

Según el gobernador, Eduardo Verano de la Rosa, el programa estará normalizado en la primera semana de abril.

El pasado mes de febrero el departamento del Atlántico fue incluido entre los 13 departamentos del país a los que la Fiscalía General adelanta pesquisas por presuntas irregularidades, así como procesos de responsabilidad fiscal por más de $1.200 millones, según la Contraloría departamental durante la pasada rendición de cuentas de la entidad

En el Tolima, el PAE tampoco arranca

A través de la Bolsa Mercantil, la Alcaldía de Ibagué adjudicó a la firma Construyamos Colombia el plan de alimentación escolar por un valor de 4.590 millones de pesos para una cobertura de 151 instituciones educativas beneficiando a 20. 981 estudiantes. El programa arrancó el 1 de marzo.

Pero en el caso del departamento de Tolima, los estudiantes de los 46 municipios no cuentan con el plan de alimentación escolar. Según la Secretaría de Educación no se ha iniciado el proceso por la demora en el giro de recursos por parte del gobierno nacional, el cual ya giró 17 mil millones de pesos y se espera en el mes de abril realizar la adjudicación.

Para el secretario de educación departamental Jairo Cardona este valor no alcanzará para cubrir la alimentación de los cerca de 140 mil niños matriculados. Para ello se requerirían 60 mil millones de pesos.

Los niños de Sucre solo reciben promesas

Ni en Sincelejo, que está certificada y tiene su propio programa e inició clases el 24 de enero, ni en el resto de los 25 municipios del departamento de Sucre se ha implementado el Programa de Alimentación Escolar, PAE.

En Sincelejo apenas acaban de subir a la página de la Alcaldía el pliego de condiciones de la licitación pública para escoger al operador del programa.

Por los lados de la Gobernación la Asamblea de Sucre aprobó recientemente facultades al gobernador para hacer las adiciones al presupuesto 2018 para cofinanciar el programa.

En Magdalena investigan irregularidades con el PAE

En la actualidad el Programa de Alimentación Escolar PAE en el Magdalena está inmerso en supuestas irregularidades detalladas recientemente por la Contraloría General de la República, que le abrió cuatro proceso de responsabilidad fiscal por un presunto detrimento patrimonial de más de $1.744 millones de pesos, a la gobernadora Rosa Cotes.

De acuerdo con el ente de control fiscal, las irregularidades evidenciadas se encuentran relacionadas con sobrecostos en los complementos alimenticios contratados por la Gobernación, así como con el pago por conceptos no previstos en el programa, y pagos de raciones no entregadas.

Actualmente el PAE en el Magdalena se encuentra vigente. En septiembre del año anterior se abrió la licitación con el acompañamiento de Procuraduría y Contraloría, contrato adjudicado a la Unión Temporal PAE Magdalena 2017, por un valor de 26.786 millones de pesos, incluido el costo de la interventoría, por un tiempo de 95 días; desde octubre pasado hasta finales de marzo de 2018, recursos con los que se atiende a 28 municipios no certificados del Departamento, más de 122 mil estudiantes.

En el caso del Distrito de Santa Marta, actualmente no ha entrado en operación, porque no se inició en el tiempo previsto el proceso de licitación para adjudicar el contrato de este año, razón por la cual los más de 42 mil estudiantes que iniciaron clases desde enero, deberán esperar hasta el mes de abril cuando se complete el proceso de licitación y se adjudique el contrato.

En el proceso de auditorías adelantados por la Contraloría General de la República se detectaron hallazgos como el “pago de un precio mayor en la ración de complemento de almuerzo y desayuno, en comparación con el valor pagado por otras entidades por el mismo servicio, para el mismo ente territorial y para el mismo periodo”.

Esto en el Convenio número 001 de 2014, suscrito por la administración anterior de la Alcaldía del Distrito de Santa Marta para la atención del Programa. Razón por la cual se adelanta un proceso de responsabilidad fiscal por una suma superior a los $1.206 millones.

Hay lugares donde el PAE si funciona

Este año el Programa de Alimentación Escolar en Medellín recibió del Gobierno Nacional 5.900 millones de pesos, de los 18.000 millones que anteriormente le giraba la Nación.

Sin embargo, y pese al significativo recorte en estos recursos, en Medellín a los estudiantes no se les ha interrumpido el suministro de alimentos en sus jornadas académicas.

Según Esteban Gallego, director de seguridad alimentaria de Medellín, la administración municipal aporta el dinero adicional que se requiere para atender este programa y no existen problemas para la contratación.

El programa actualmente es financiado de la siguiente manera: El municipio aporta, por recursos ordinarios, 34 mil millones de pesos; por recursos del sistema general de participación 45 mil millones de pesos, y el Ministerio de Educación depositó 5 mil 900 millones.

Este programa llega a 358 instituciones educativas y para beneficio de 231 mil 700 estudiantes que reciben sus raciones alimentarias cada día.

El PAE en Medellín es administrado por la Secretaría e Inclusión Social y Familia, y no por la Secretaría de Educación.

Los servicios alimentarios son prestados por tres operadores: dos uniones temporales y una empresa, que participaron en la licitación que en diciembre del año anterior abrió la Alcaldía para darle continuidad al Programa de forma ininterrumpida este año lectivo.

Esos operadores son: Unión temporal Social Food 2018: atiende lote 1, que es complemento AM/PM y vaso de leche; el segundo operador es AGG SAS (Alirio Gómez servicio de alimentación SAS): atiende lote dos: almuerzo y vaso de leche

El tercero es la Unión Temporal UT PAE 2018: atiende lote tres, que es ración industrializada y vaso de leche.

Esteban Gallego explicó que también mantienen estrechos controles y tienen veedores internos y externos que se encargan de alertar cuando detectan deficiencia en la prestación del servicio lo que hasta este momento ha servido para aprobar la labor de los operadores.

Por su parte, en Risaralda más de 66 mil niños reciben almuerzos por parte de Plan de Alimentación Escolar, más conocido como PAE y que ya está funcionando en este departamento.

Según las alcaldías de Pereira, Dosquebradas y la Gobernación, que son las encargadas de manejar los recursos del Plan de Alimentación Escolar, más del 95 % de la población educativa recibe este complemento nutricional.

En los 12 municipios no certificados del departamento (los diferentes a Pereira y Dosquebradas), se están entregando más de 43 mil raciones diariamente.

En Cuanto a Pereira, se están entregando diariamente casi 20 mil raciones tipo almuerzo en 166 sedes educativas, teniendo 21 ciclos de menú para niños de 4 años a jóvenes de 17 años.

También en Pasto, a diferencia de otras zonas del país, el PAE arrancó desde el primer día, con recursos propios del orden de los 13 mil millones de pesos la alcaldía asumió el programa, en la actualidad se atiende a 56 mil estudiantes.

En el resto de municipios según la secretaria de educación está garantizado con recursos de regalías que fueron aprobados en OCAD, 14 mil millones para complementar el faltante de los municipios.

Hasta ahora el programa está financiado excepto los últimos días del año para los que quedaría a un faltante de recursos cercano a los 5 mil millones de pesos.

En Manizales el PAE fue asignado mediante subasta inversa el pasado 2 de febrero y arrancó el 12 del mismo mes.

El programa entrega 12 mil almuerzos y 16 mil refrigerios cubriendo el 29% de la matrícula total

Finalmente, en Cali, la Secretaria de Educación de Cali , Luz Elena Azcarate dijo que el PAE está así: Se entrega diariamente a 159.700 niños que están registrados en el Simat ( Sistema informativo sobre matriculas escolares oficiales).

La cobertura es de 100 por ciento desde transición y hasta último grado. La contratación por 53.000 millones de pesos se hizo con cinco consorcios: Acción por Colombia; Valle Solidario, Nutriendo Cali, Fomento social y ciudad Sin Fronteras.

Incluye este contrato además del PAE, 25.000 raciones-- almuerzo -- para 25.000 niños de jornada única en Cali, donde los complementos nutricionales, comenzaron con el año escolar. Lo mismo que el almuerzo para la ampliación de cobertura. No hay denuncias de ninguna asociación de padres y veeduría sobre problemas con los alimentos para los escolares.

