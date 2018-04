Parques ecoturísticos, otra opción de Semana Santa

Parques como Corales del Rosario, Nutría, Cueva de los Guácharos, y otros posicionados internacionalmente como el Santuario de Fauna y Flora Otún Quimbaya y el Parque los Nevados que está abierto hasta el Valle de las Tumbas, son algunos de los lugares que eligieron y aún pueden visitar los turistas por estas fechas.

Carlos Mario Tamayo subdirector de sostenibilidad y de negocios ambientales explicó con qué actividades se pueden encontrar y dio algunas recomendaciones.

“Senderismo, observación de fauna y de flora, los parques de sol y playa, contacto cultural con las comunidades locales. Pero también es importante que todas las personas que vayan, programen y tengan la información porque muchas veces nosotros nos vemos avocados a impedir el ingreso de números de visitantes porque se ha copado el número máximo por día”, dijo.

Para poder tener acceso a esa información en estos días, se puede comunicar con al número 3532400 o entrar a la página www.parquesnacionales.gov.co, en el link de ecoturismo.

También, vista este tipo de parques es que lo hagan con responsabilidad, porque el objetivo final de estos lugares es proteger los ecosistemas.

Lo que no se puede hacer

Otra recomendación es ser responsables. Tamayo asegura que se deben sacar todos los residuos que puedan afectar los ecosistemas; se debe procurar no hacer ruido para no afectar a las otras personas que quieren disfrutar del ambiente natural; no se puede llevar mascotas; no se puede consumir alcohol y no se pueden sacar especies de fauna y flora.

Todo eso lo debemos tener en cuenta porque nosotros estamos protegiendo precisamente nuestra riqueza natural en los parques nacionales naturales y así esperamos que todos los visitantes sean responsables cuando visiten un área protegida”, dijo.

A dónde ir si se le hizo tarde

Pero si está en Bogotá y no pudo salir desde este jueves, afirma Tamayo que puede visitar parques como Chingaza, “al que pueden ingresar tanto por el sector de Calera como por el sector de Guasca, en donde pueden ir a Monterredondo donde hay varios senderos que pueden disfrutar en familia”.

Asegura que por el sector de Guasca se puede hacer están las lagunas de Siecha, “pueden hacer un ascenso a las tres lagunas que es un sitio espectacular. A estos lugares uno puede ir en el día, si sal muy temprano regresar por la tarde y con el acompañamiento del guía disfrutar de este parque”.

Se espera que para este año el aumento de visitantes a los parques sea de un 10 % como mínimo, considerando que el año pasado se registraron cerca de 1’600.000 visitantes. Una estimación moderada, pues para el 2016 el aumento fue del 45 % mientras que para el 2017 fue del 14. 3 %.

Comentarios