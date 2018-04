Motín en cárcel de Venezuela dejaría 78 muertos

El Centro de Reclusión de la Policía, ubicado en el estado Carabobo, en el centro de Venezuela fue epicentro de un motín ocurrido este miércoles del que aún se desconocen las causas, pero que según varias denuncias habría dejado numerosas víctimas.

El hecho, según se registra en imágenes entregadas por medios de comunicación locales, generó un incendio del que las personas debieron ser rescatadas.

Aunque las autoridades carcelarias o el gobierno no han dado un balance del incidente, el Observatorio Venezolano de Prisiones y otras organizaciones de derechos humanos advierten que la cifra podría llegar al menos a 70 muertos.

La denuncia inicialmente fue presentado por el diputado de ese estado, Juan Miguel Matheus, quien envió mensajes a través de Twitter en los que pide a las autoridades informar sobre la situación.

Testigos del hecho han contado que vieron salir varias personas heridas y que aún no hay información sobre presos que se encontraban en la cárcel.

Las decenas de fallecidos habrían perecido por asfixia y quemaduras según denunciaron familiares de los internos.

"No nos han dicho nada. Pido que (las fuerzas del orden) no los traten como perros, que no les lancen gasolina, les lanzaban plomo (disparaban) para adentro como si ellos fueran perros", dijo a periodistas Lissette Mendoza, madre del privado de libertad Yorman Salazar, de 19 años.

"Él está detenido por robo, pero no por eso pueden quitarle la vida como si él fuera un perro", añadió la trabajadora del hogar de 35 años sobre un motín que comenzó pasadas las 04.00 horas locales según habitantes locales.

Este martes, los reclusos recibieron la visita de sus familiares y estaban "presos pero bien", señaló Mendoza, quien desconoce cómo se encuentra su hijo.

Después del motín varias decenas de familiares aguardaban la tarde de hoy frente a la comandancia policial en espera de información, una situación que se tornó violenta y derivó en lanzamiento de gases lacrimógenos por parte de la veintena de efectivos de Policarabobo que resguardaban la comisaría.

"Hay una contingencia, tienen que darnos tiempo para manejar la información", pidió en medio de la refriega un agente antidisturbios a los manifestantes.

La ONG Observatorio venezolano de Prisiones (OVP) ha denunciado en reiteradas ocasiones la superpoblación de las prisiones y calabozos policiales en el país y la precaria condición en la que se encuentran los presos.

