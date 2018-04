La Academia de Hollywood asegura que su presidente no cometió acoso sexual

La Academia de Hollywood aseguró este martes que su presidente, John Bailey, no cometió ningún tipo de acoso sexual, tal y como sostenía una acusación en su contra que se conoció el pasado 16 de marzo.

"El comité determinó de manera unánime que no se requiere de ninguna acción más en este asunto. Los hallazgos y recomendaciones de la comisión le fueron comunicados a la junta, que los respaldó. John Bailey permanece como presidente de la Academia", señaló la institución en un comunicado tras concluir la investigación.

Aunque las primeras informaciones sobre este tema apuntaban a que había tres acusaciones diferentes en contra de Bailey, la organización aclaró que solo recibió una.

El pasado fin de semana y a través de una nota dirigida al personal de la Academia, Bailey desmintió las denuncias que pesaban sobre él y aseguró que nunca se comportó de manera inadecuada con mujeres.

"Se dice que intenté tocar a una mujer inapropiadamente mientras ambos íbamos en una camioneta en un plató de película. Eso no sucedió", escribió.

"Las noticias de los medios de comunicación que describen múltiples quejas hechas a la Academia sobre mí son falsas y sólo han servido para empañar mi carrera de 50 años", agregó Bailey en su nota.

El 16 de marzo se supo que la Academia de Hollywood había abierto una investigación sobre Bailey por un posible caso de acoso sexual.

Bailey, de 75 años y director de fotografía de profesión, fue elegido presidente de la Academia de Hollywood el pasado 8 de agosto y sucedió en el cargo a Cheryl Boone Isaacs.

El secretario de la Academia, David Rubin, se puso al frente de una comisión que revisó las acusaciones contra Bailey.

A raíz de los numerosos escándalos sexuales que se han desvelado en Hollywood y que han impulsado los movimientos "Me Too" (Yo también) y "Time's Up" (Se acabó el tiempo), la Academia decidió en octubre la expulsión de la institución de Harvey Weinstein, el poderoso productor cinematográfico que está acusado de agresión sexual por decenas de mujeres.

Además, la Academia, que organiza cada año los Óscar, adoptó en enero un nuevo código de conducta acerca del acoso sexual y los comportamientos inapropiados en el lugar de trabajo.

La trayectoria de John Bailey como director de fotografía incluye, entre otras, las cintas "Ordinary People" (1980), "Groundhog Day" (1993) y "As Good As It Gets" (1997).

