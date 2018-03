No estamos al nivel del Barcelona: Guardiola, DT del Manchester City

El entrenador español del Manchester City, Pep Guardiola, en la previa al partido de vuelta por los octavos de final de la Liga de Campeones entre el el club que dirige y el Basilea, se refirió al Barcelona y afirmó que el equipo inglés aún no está al nivel del equipo 'culé' cuando lo dirigió entre 2008 y 2012, por lo que que no son dos escuadras futbolísticamente comparables.

"No es bueno para nosotros compararnos con este equipo porque ha dominado la última década con jugadores y entrenadores diferentes. Han ganado tantas cosas", declaró Guardiola en conferencia de prensa previa al encuentro contra Basilea, en llave que el equipo inglés gana parcialmente cuatro goles a cero.

"No estamos al nivel de Barcelona... Acabamos de ganar nuestro primer título, por lo que para pensar que formamos parte del mismo tipo de equipos que el Barcelona necesitamos mucho tiempo. Hablamos de años", aseguró el técnico español.

Con Guardiola en el banquillo, entre 2008 y 2012, el Barcelona ganó catorce títulos. entre los que destacan la Liga de Campeones en dos ocasiones; dos ediciones del Mundial de Clubes y en tres ocasiones la Liga de España. Mientras que con el Manchester City está desde el 2016 y solamente ha ganado un título, la Copa de la Liga inglesa de este año.

"Cuando escucho que somos favoritos para ganar la Liga de Campeones, me siento reconocido. Si no jugamos bien, la gente no dirá que fue porque no tenemos historia", añadió el técnico del City, eliminado en octavos del año pasado frente al Mónaco.

Basilea perdió 0-4 en condición de local frente al Manchester City en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, dejando así la llave demasiado encaminada a favor del equipo inglés. Este miércoles desde las 2:45 de la tarde, hora colombiana, los dos equipos se enfrentarán en Inglaterra para definir al club que acompañara al Real Madrid de España y al Liverpool inglés en los cuartos de final de la competencia.

