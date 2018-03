“Solo fue un resbalón”: abogado de Bernabé Celis

Luego de la captura del senador de Cambio Radical, Bernabé Celis, la Corte Suprema escuchó su versión sobre la presunta agresión a su pareja sentimental, y así mismo la versión de Magda Patricia Romero, la presunta víctima del hecho.

La diligencia se realizó reservadamente y solo el abogado del congresista, Jaime Lombana, se refirió a lo sucedido diciendo que hoy mismo quedaría en libertad.

“Aquí no hubo ningún acto de agresión, tampoco un tema de agresión familiar, como lo han dicho algunas personas. Me parece que hubo una mala interpretación por parte de un oficial de la Polícia. La Corte resuelve que estamos en un tema de un resbalón sin heridas, simplemente un golpe contra una mesa de noche en un momento determinado, no hubo ninguna agresión dicho por la propia víctima”, dijo Lombana.

Aseguró que no hubo ninguna incapacidad médica, y que no son una pareja estable. Sin embargo, señaló que se seguirá en averiguaciones para determinar si la caída que señala tuvo alguna actuación dolosa.

Comentarios