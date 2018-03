El próximo 2 de abril se iniciaría el censo de venezolanos en Colombia

En la Presidencia de la República está listo el decreto que autoriza a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres para que le próximo 2 de abril inicie la elaboración y administración de un registro administrativo de migrantes venezolanos en Colombia.

Este censo permitirá ampliar la información sobre este fenómeno migratorio de esta población en nuestro país y se realizará a través de las personerías y defensorías del pueblo, según reseña el proyecto de la norma.

Se especifica además que tendrá solo efectos informativos, “no otorga ningún tipo de estatus migratorio, no constituye autorización de permanencia o regularización, no reemplaza los documentos de viaje vigentes, no genera derechos de orden civil o político, ni el acceso a planes o programas sociales”.

En el proyecto de decreto en consulta, se indica que la información servirá como fundamento para formular y diseñar políticas públicas, “para la garantía de los derechos humanos de la población migrante proveniente de Venezuela”.

Este registro se establecerá por un plazo de dos meses, contados a partir del 2 de abril de 2018 y podrá ser prorrogado, si la Unidad de Gestión del Riesgo lo considera necesario.

Se aplicará el mismo formulario que actualmente existe para la caracterización de la población en riesgo de desastres.

El presidente, Juan Manuel Santos había anunciado este registro desde el pasado 8 de febrero en la ciudad de Cúcuta, dentro de un plan para afrontar la problemática de la migración de venezolanos hacía el país.

Anunció que este censo servirá para definirles un estatus migratorio, para regular a quienes ingresaron de forma ilegal y para que puedan en el futuro acceder a servicios del Estado.

