La International Board autoriza el uso del VAR para el Mundial de Rusia

La International Board ha autorizado este sábado, tras una reunión sostenida en Zúrich, el uso del VAR para todas las competencias de la FIFA, especialmente la próxima Copa del Mundo a disputarse en Rusia durante el 14 de junio y el 15 de julio.

El videoarbitraje se podrá usar en cuatro casos específicos: para validar o no un gol, atribuir o no una roja, conceder o no un penal, y corregir un error de identificación a un jugador sancionado.

El VAR se viene implementando en el fútbol desde el año 2016, desde entonces ha recibido opiniones divididas sobre su implementación.

Comentarios