De La Calle propone eliminar las EPS

Dentro de sus propuestas más importantes, resaltan la atención primaria de salud,como base del sistema integral; evitar la duplicación de los servicios y costos; la disminución sustancial de tiempos y trámites para los usuarios; los promotores de salud que visitarán y acompañarán a las familias en las áreas rurales; el fortalecimiento de la supervisión preventiva; el endurecimiento de requisitos para crear nuevas EPS e IPS; y fomentar el impulso de compras, despachos y entregas centralizadas de medicamentos.

De La Calle propone poner en orden las finanzas del sistema; quitar el manejo de la salud a los políticos locales, otorgándolo a técnicos especializados escogidos por sus méritos; y la vigilancia permanente de los recursos para que se inviertan de forma adecuada; todo esto bajo cuatro dimensiones que cobijen una política integral y eficaz del nuevo sistema: Biología y Genética, estilo de vida, medio ambiente y servicios de salud.

El candidato, quien ha sido enfático en expresar públicamente su rechazo por el deficiente sistema de salud que actualmente opera en el país, señaló su intención de reformar el modelo con el fin de mejorar las condiciones de vida de los colombianos, especialmente de aquellos que habitan las zonas más apartadas del territorio nacional.

“Diariamente me pregunto cuántos colombianos humildes pasan horas en filas esperando por una cita, una cirugía o terapia, y a menudo ponen en riesgo sus vidas por semanas y meses, sencillamente porque el hospital no tiene camillas o la salud no llega a sus corregimientos”, afirmó De La Calle.

Como resultado, el capítulo Para Crear Salud expone la necesidad de dar un vuelco al enfoque del actual sistema de salud, transformándolo de una industria de la enfermedad, a un sistema de creación de salud amplio e incluyente.

Así mismo, a través de la descentralización en la administración del modelo de salud y la elaboración de un plan de evaluación del Plan Decenal de Salud Pública, el candidato mejorará la planeación del esquema nacional de salud.

De igual forma, planea llevar a cabo una ambiciosa reorganización institucional, que permita alinear las diferentes entidades que participan en el sistema.

Para De La Calle, el derecho a la salud es un bien que no debe estar sujeto al ingreso o al lugar de residencia de los colombianos. En consecuencia, concluyó su intervención afirmando que, “mi objetivo es garantizar a todos los colombianos el mismo derecho a la salud, para que de esta manera podamos materializar nuestro sueño de tener un país donde quepamos todos”.

