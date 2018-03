Juan Carlos Osorio no seguirá con México después del Mundial

El entrenador colombiano Juan Carlos Osorio, actual técnico de la Selección de México, reveló que después del Mundial de Rusia no seguirá a cargo del equipo, pues el contrato que lo vincula con la Federación de ese país se acaba después de ese torneo y él no está dispuesto a renovarlo.

Osorio, quien llegó al equipo mexicano en octubre del 2015, afirmó que ha sido contactado por otras instituciones. “He sido contactado por otras federaciones y tengo sentimientos por otros lugares”, dijo Osorio en entrevista con el diario The Sun de Inglaterra.

El extécnico de Millonarios, Once Caldas y Atlético Nacional, afirmó que no planea seguir con el seleccionado que actualmente dirige y aseguró que la decisión ya está tomada, por lo que no hay marcha atrás.

"He dejado a un lado la posibilidad de extender mi contrato con la Federación Mexicana de Fútbol. La razón es que quiero ser honesto con mis jefes”, aseguró el entrenador colombiano.

La Selección de México debutará en el Mundial de Rusia el próximo 17 de junio frente a su similar de Alemania en juego correspondiente al Grupo F, serie en donde también se encuentran los equipos de Corea del Sur y Suecia.

Comentarios