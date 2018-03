Lo que dicen que pasó fue mentira, estoy aferrado a mi familia: Cardona

Edwin Cardona, volante de Boca Juniors y la Selección Colombia, habló por pimera vez del escándalo que fue acusado a inicio de pretemporada en Buenos Aires, junto a Wilmar Barrios y Frank Fabra.

“Yo soy una persona muy creyente de Dios, el que es libre que tire la primera piedra, a nadie le consta lo que supuestamente pasó, podemos hablar y decir, pero nadie comprobó nada, la gente se basa por lo que ven en las redes, en la televisión, pero nunca se preguntaron el dolor de lo que sentíamos nosotros, de lo que había pasado, porque en verdad las personas que sabían era los que estábamos ahí”, dijo el colombiano.

Cardona que ha disputado 4 partidos en lo que va del 2018, aseguró que su familia fue fundamental en la situación.

“Mi familia es todo, y si el día de mañana me toca reunirme con las personas que dijeron eso, las perdono porque en el corazón de Dios no debe haber rencores, mancharon un nombre, peor Dios lo está levantando, soy un guerrero de él y acá estoy poniéndole el pecho a todo, voy a demostrar en el terreno de juego la gran persona que soy, los que me conocen saben que no soy lo que dijeron, estoy muy tranquilo, confiado en Dios, muy aferrado a mi familia porque es el único apoyo que siempre tuve, estoy de pie y así voy a estar ante el mundo pase lo que pase, esto es lo que yo amo, el fútbol y voy a seguir dando todo por este gran club”

El volante concentró para el partido de este jueves ante Alianza Lima por la Copa Libertadores y será inicialista.

