“No tenemos ni para la comida”: Timochenko

El partido Farc citó una rueda de prensa en la localidad de Teusaquillo en un pequeño salón, donde Timochenko ofreció disculpas por las incomodidades para la prensa, señalando que no tuvieron dinero para alquilar un salón más amplio.

Dijo incluso que no tienen ni para comer y que por esa razón en muchas regiones no han podido adelantar su campaña.

“Primero que todo discúlpenos por las incomodidades… Quisimos buscar un sitio mejor para este evento pero no tenemos plata…Tenemos dificultades graves con eso, ya la gente no nos fía, hemos venido trabajando con el bono para el Senado y la Cámara que nos dio el gobierno de 8.000 millones y con eso nos hemos ido defendiendo… Pero ya muchos abandonaron la campaña porque no tienen dinero, nadie les fia…No tenemos ni para la comida”, señaló.

Las Farc han denunciado en reiteradas ocasiones que las entidades del Estado les han impedido utilizar los recursos a los que tienen derecho como organización política.

“Llevamos más de un mes preguntando por la plata, en este momento no tenemos cinco centavos disponibles en la cuenta, espero que esta tarde ya se resuelva la situación. Además, nosotros no podemos recibir ningún aporte tenemos que conformarnos solo con la plata que nos dan” aseguró.

Ante esto, Timochenko dijo que adelantará su inscripción oficial como candidato a la presidencia antes del 9 de marzo para que el gobierno le agilice los recursos. Por otro lado, el candidato de las FARC, hizo un llamado de urgencia para salvar el proceso de paz en su fase de la implementación, ya que según él se está viendo cómo se unifican pequeñas fuerzas poderosas que quieren hacer fracasar el proceso de paz.

“Me he sentido traicionado en mi buena fe por todos los hechos que se han venido dando. Hay condiciones del acuerdo que no se cumplieron y que en el Congreso de la República se sabotearon. Aquí lo que está en juego no es la campaña electoral, sino el mismo proceso de paz, que muchos han dicho descaradamente lo vamos a desbaratar” afirmó.

Finalmente, Rodrigo Londoño, recalcó que a pesar de las dificultades que él considera que se han presentado, no va renunciar a la candidatura presidencial.

