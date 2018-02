Uribe presentará a la corte información judicial sobre masacres

Ante la posibilidad de que la corte declare delitos de lesa humanidad masacres como La Del Aro o La Granja, el ex presidente ha manifestado que hay mucha información al respecto en la Fiscalía y la comisión de acusaciones y que a través de sus abogados la hará llegar a alto tribunal si así es necesario.

Reitera que estará dispuesto si la justicia lo requiere y reitera que no es el único caso por el que se le investiga.

Lea el comunicado completo



Comunicado/ Para la Corte Suprema de Justicia



1. He pedido al doctor Jaime Granados, quien ha sido mi abogado ante la Corte, que remita a la Corte Suprema de Justicia el extenso expediente que reposa en la Fiscalía General y en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.



2. He pedido al doctor Jaime Lombana, mi abogado ante la Comisión de Acusación, que remita a la Corte Suprema de Justicia la relación de pruebas que reposan en la Fiscalía y en la Comisión de Acusación en relación con estas masacres.



3. Pido a la Fiscalía y a la Procuraduría adelantar la investigación al exmagistrado Rubén Dario Pinilla Cogollo, exmilitante del M19, que de acuerdo con testigo, que comunique a la Fiscalía y a la Procuraduría, puede estar involucrado en el holocausto del Palacio de Justicia.



4. Debo recordar que muchos casos contra mí reposan en la Corte Suprema: hace aproximadamente tres años y medio me investigan por el hacker, caso que conocí cuando estalló el escándalo de esa trampa contra el doctor Óscar Iván Zuluaga; y, me investigan porque supuestamente dije propaganda mentirosa para pedirle a los colombianos que votaran No en el Plebiscito. Los anteriores, entre otros.



Seguimos en la lucha.



Álvaro Uribe Vélez

Bogotá, 28 de febrero de 2018

