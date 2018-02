Don Berna nunca me corrigió su versión sobre la muerte de Moreno: McFarland

‘Acá no hay muertos, una historia de asesinato y negación en Colombia’, así se titula el libro que María McFarland publicará mañana en el que cuenta las historias de Ricardo Calderón, Iván Velásquez y Jesús María Valle. Relatos que, según la autora, ayudan a entender mejor los vínculos entre el paramilitarismo y los militares en Colombia en los últimos años.

En diálogo con Caracol Radio, McFarland que es directora de la ONG Drug Policy Aliance en Washington, resaltó el intercambio de correos que tuvo con Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, en los que le dijo que el ex presidente y senador, Álvaro Uribe, fue responsable de la muerte de Pedro Juan Moreno y que este, a su vez, había sido responsable de la muerte de Jesús María Valle, un defensor de derechos humanos que realizaba su trabajo en Antioquia.

El correo de Don Berna dice textualmente: "Reciba un cordial saludo, sobre Pedro Juan Moreno, lo conocí personalmente ya que era un frecuente visitante de los campamentos de las Auto Defensas, concretamente de un sitio llamado 21 donde funcionaba el cuartel general de Carlos Castaño. Él era uno de los consejeros de dicho comandante. La muerte de él fue producto de un saboteo al Helicóptero (sic) donde se movilizaba. Acción llevaba (sic) a cabo por órdenes de Uribe".

Sin embargo, mucho tiempo después de esa comunicación entre Don Berna y McFarland, del 22 de diciembre de 2016, hace apenas unas semanas, cuando se conoció parte del contenido del libro, Don Berna publicó una carta en la que dice: "Tuve ocasión de intercambiar algunos correos electrónicos con la señora McFarland, quien estaba escribiendo el libro 'Aquí no hay muertos'. En uno de los correos la escritora me pidió esclarecer un rumor acerca del accidente aéreo que tuvo el señor Pedro Juan Moreno y la relación del presidente (Uribe) con dicho accidente, es decir, si el presidente había tenido algo que ver con ello. Recuerdo haberle dado a entender a ella que no era más que un chisme".

McFarland dijo que esto hay que seguir investigándolo y que solo es un aspecto pequeño del libro porque lo interesante son las historias sobre los tres personajes, que cuentan una parte de la historia reciente de Colombia. Sin embargo hizo notar las circunstancias de que en más de un año, Don Berna no hubiera corregido su versión y que el último mensaje tuviera una ortografía impecable, distinta de la de sus correos anteriores.

En 6AM Hoy por Hoy aseguró que Don Berna le manifestó que “en la ilegalidad hay cosas que se saben, pero no se pueden demostrar”. Y reiteró que el extraditado paramilitar le aseguró que no se trataba de un chisme y que no sabe por qué cambió su versión.

Comentarios