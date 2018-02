En libertad el ex gobernador de Santander Hugo Aguilar

“La Fiscalía no fue contundente y no llevó las pruebas del origen de la supuesta fortuna del ex gobernador”, dijo el juez al resolver la medida de aseguramiento contra el ex gobernador Hugo Aguilar, su ex esposa, su ex suegra y un hombre a quien acusaron de testaferrato.

Para el juez la Fiscalía se quedó corta a la hora de demostrar que los recursos que enredan a Aguilar tuvieron un origen ilegal o fueron el resultado de las actividades que lo llevaron a una condena por vínculos con paramilitares.

“La Fiscalía no pudo probar, son meras hipótesis, podría ser que tuviera un dinero escondido”.

Para el juez no son suficientes las declaraciones de renta o un incremento patrimonial, que en criterio de los investigadores, el ex gobernador no pudo justificar. Son necesarias las evidencias técnicas que demuestren con certeza la ocurrencia de los delitos señalados por los fiscales del caso.

La Fiscalía presentó la imputación de cargos y allí detalló como Aguilar amasó bienes por más de 15.000 millones de pesos, aún después de purgar una pena y de asegurar no tener como pagar la multa de esa condena.

Aún con el beneficio de libertad para Aguilar y sus compañeros de causa, la Fiscalía advierte que el proceso se mantiene y presentarán los recursos de ley para insistir que el ex mandatario debe estar en una cárcel.

