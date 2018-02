Por ahora, Hugo Aguilar conservará sus tres autos de alta gama

El juez 74 de control de garantías legalizó el allanamiento y captura del ex gobernador Hugo Eleodoro Aguilar, su exesposa María Mónica Barrera, su exsuegra Consuelo Carreña y el presunto testaferro de Aguilar, Yeison Albeiro Saénz.

Hasta el momento, el juez decidió no incautar los tres vehículos de alta gama del ex gobernador de Santander, un Porsche, un Toyota y un Mercedez Benz, avaluados en 412 millones de pesos, porque “la Fiscalía no ha demostrado en lo que tiene que ver frente a esos tres vehículos que se están incautando (…) con fines de decomiso ¿De dónde se obtuvieron? ¿Qué información tiene la Fiscalía de que fueron de una actividad ilícita?”.

Sin embargo, el juez continuará la audiencia hoy en donde se le imputará los cargos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito a Aguilar por las indagaciones de la Fiscalía, que permitieron conocer que “no existe justificación ni soporte frente a $2.500’000.000 que harían parte del capital del exfuncionario, y evidenciaron ingresos elevados en algunos de sus familiares, de los que se desconoce el origen”.

Estas cuatro personas deberán volver a comparecer ante el juez hoy a las 9:00 a.m. para llevar a cabo la imputación de cargos, y posteriormente se decidirá si los acogen bajo medida de aseguramiento.

