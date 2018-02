Michael Poettoz culminó 37 en la prueba de eslalon en Pyeongchang

El colombiano Michael Poettoz finalizó su presentación en los Juegos Olímpicos de Invierno después de culminar en el puesto 37 del eslalon y terminar con un tiempo de 1 minuto 57 segundos y 46 centésimas, acabando a 18 segundos y 47 centésimas del sueco Andre Myhrer, ganador de la prueba.

El esquiador caleño de 19 años se mostró feliz tras cerrar este jueves su participación en los Juegos Olímpicos. "Somos un país pequeño. No puedo decir que iba a hacer la carrera del año. Los de adelante van rápido. Estamos aquí para ganar experiencia y disfrutar de los Juegos Olímpicos", afirmó Poettoz en diálogo con la AFP.

"Los próximos Juegos Olímpicos de Pekín 2022 son mi objetivo principal. He venido aquí para ganar experiencia", agregó el deportista.

El colombiano terminó la prueba con un tiempo mejor al de otros seis esquiadores que también finalizaron la competencia sin ser descalificados. El atleta de habla francesa mejoró lo hecho el pasado domingo en el eslalon gigante, pues ese día fue descalificado.

"Lo hice mejor que en el eslalon gigante. En el gigante tenía confianza y quería hacerlo todo demasiado bien y no funcionó. Aquí estuve más relajado y salió bien. Lo importante es que he podido llegar abajo y me he clasificado", dijo Poettoz.

El esquiador colombiano espera que después de haber participado en esta edición de los Juegos Olímpicos se popularicé el esquí alpino en Colombia.

"Esta participación va a ayudar mucho porque en mi país se siguen mucho los resultados de los deportistas. Espero que esto sirva para desarrollar los deportes de invierno en Colombia", explicó el caleño.

Poettoz es el tercer colombiano que ve acción en esta justa olímpica. El primero fue Sebastián Uprimny, quien finalizó penúltimo en el esquí de fondo; mientras que Pedro Causil terminó en la vigésima posición en los 500 metros del patinaje de velocidad.

La participación nacional se cerrará después de que vuelva a escena Causil este viernes en la final de 1.000 metros de velocidad y la intervención de Laura Gómez el sábado 24 de febrero en el patinaje sobre hielo.

