Bale dejaría el Real Madrid al final de la presente temporada

El futbolista galés Gareth Bale no seguirá en el Real Madrid la siguiente temporada, según información que suministró este jueves el Diario Marca de España. El equipo madridista no estaría dispuesto a continuar con el jugador, pues hace varios meses que no responde al nivel esperado.

Bale llegó al Madrid proveniente del Tottenham en septiembre del 2013, por una cifra cercana a los 100 millones de euros; después de ese momento, tuvo varias lesiones que no le permitieron permanecer en un gran nivel constantemente. Desde que llegó, el galés ha tenido 25 lesiones que le han hecho perderse 78 partidos: una cifra descomunal si se tienen en cuenta los 10 millones de euros al año que gana el atacante con el equipo.

A lo anterior, se suma el descontento de Bale por los pocos minutos que ha visto en los últimos encuentros de la presente temporada. El futbolista inició como suplente en la victoria del Real Madrid frente al PSG en el duelo de Liga de Campeones, sumado a que sólo fue titular en uno de los últimos cuatro partidos de su equipo.

Gareth Bale cada vez se destaca menos con el equipo 'merengue', esta temporada sólo ha marcado siete goles en los veinte partidos que ha disputado y no se ha podido consolidar como parte de la formación titular.

Cuando el galés llegó a la escuadra blanca fue tratado como el "tercer mejor jugador del mundo" después de Messi y Cristiano Ronaldo, se pensaba que sería el relevo inmediato de Cristiano; durante estos casi cinco años, Bale no ha ofrecido lo que se esperaba de él. La institución madridista es consciente que debe vender pronto al jugador si quiere ganar un dinero considerable por el futbolista, puesto que en julio cumplirá 29 años.

Jonathan Barnett, representante de Bale, declaró en febrero de este año que el futbolista "vale, al menos, 222 millones de euros como Neymar". Cifra que es difícil de creer si se tiene en cuenta que -según la información del Diario Marca- el equipo español intentó venderlo la temporada pasada por 90 millones de euros y no recibió ningún ofrecimiento por él.

