Candidato Verde dona su sangre para “saciar la sed del uribismo”

El candidato a la Cámara del Partido Verde Eli Shnaider, hizo entrega de una bolsa de su propia Sangre al candidato del Centro Democrático Christian Garcés, para que “sacie su sed de sangre”. Esto por una propuesta del uribista para entregar armas a los civiles.

En un debate de candidatos a la Cámara de Representantes convocado por la Universidad San Buenaventura de Cali, el candidato Verde Eli Shnaider entregó la bolsa de su sangre al candidato del Centro Democrático Christian Garcés, como respuesta a las propuestas de Garcés que incluyen armar a los civiles, quitar la proporcionalidad en el uso de la fuerza de la policía, y juzgar a los menores infractores como delincuentes mayores de edad.

“Esta mañana me hice una extracción de sangre y aquí se la traigo para que usted pueda satisfacer toda esa sed”. Dijo Eli en el momento en que le hacía entrega de su propia sangre a Garcés.

Mientras el mundo se encuentra conmocionado por la muerte de 17 estudiantes en un tiroteo en una escuela de la Florida, Estados Unidos, el candidato del Centro Democrático propone armar a los civiles, lo que aumentaría los ya desbordados índices de violencia en Colombia.

“Nosotros nos oponemos a que se quiera condenar a toda la juventud colombiana a vivir en medio de la violencia y las armas, el muchacho de 12 años que está matando no lo hace pensando en que no lo van a condenar, lo hace porque no tiene otra alternativa”. Declaró Shnaider.

El auditorio apoyó con sus aplausos el acto simbólico de Eli y al finalizar el debate cientos de estudiantes de la USB le manifestaron su apoyo.

