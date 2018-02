Liberales piden excluir a la Farc de beneficios de la JEP

Para los integrantes del Partido Liberal es preocupante que la Fiscalía esté revelando que la Farc no entregó todos sus bienes en esa lista que se conoció el pasado 15 de agosto de 2017 y por esa razón se pidió que de comprobarse una responsabilidad individual debe haber una exclusión de los beneficios de la Jurisdicción Especial para la Paz.

Mauricio Gómez Amín, quien encabeza la lista del liberalismo para el Senado, dijo que este tema no se puede pasar por alto y que aunque respaldan la paz no se puede tolerar la burla a los colombianos.

“En el acto legislativo para la paz quedó claro que guerrillero que no cuente la verdad, que no repare a las víctimas y no indemnice a las víctimas, será excluido de la JEP y creo que hay que cumplirlo. La Fiscalía viene haciendo un trabajo excepcional contra el patrimonio de las Farc, nadie les cree que no tienen plata, ellos son billonarios”.

A su turno Juan Carlos Lozada, liberal que aspira a la Cámara de Representantes, dijo que debe haber una profunda revisión para determinar las culpabilidades de lo que está denunciando la Fiscalía.

“Es lamentable que las Farc no hayan declarado los bienes ante la Fiscalía, creo que el pueblo colombiano está a la espera de que entreguen todos los bienes porque esa es la garantía a la que ellos se comprometieron, de reparación de las víctimas y en eso no pueden fallar”.

La Fiscalía dice que estos supermercados estaban bajo el control de testaferros de la Farc, ahora partido político, bajo influencia de Edilson Romaña quien fue comandante del frente 51.

Comentarios