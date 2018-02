James sufre lesión leve y estará unos días de baja con el Bayern Múnich

Bayern Múnich dio a conocer los resultados de las pruebas médicas realizadas a James Rodríguez este miércoles, luego de que debiera retirarse con una molestia en su pierna izquierda en el juego de Liga de Campeones de este martes ante el Besiktas de Turquía (5-0). James estará ausente por unos días.

El comunicado del equipo 'bávaro' afirma:

"El centrocampista del Bayern James Rodríguez sufrió ayer una lesión leve durante el duelo de ida de los octavos de final de la Champions League frente al Besiktas. Las pruebas médicas realizadas hoy miércoles en la clínica del Dr. Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt confirmaron el diagnóstico adelantado ayer. El jugador colombiano sufre unas molestias leves en la musculatura de su gemelo izquierdo y causará bajas durante los próximos entrenamientos".

El cuadro alemán no precisa el tiempo que el colombiano deberá guardar de reposo; no obstante, se entiende que no estaría disponible para el juego de este sábado por la Bundesliga frente al Hertha de Berlín.

