"Agarrón" entre candidatos verdes por apoyo a Petro

Como lo contamos en Caracol Radio semanas atrás el “factor Petro” esta generando una crisis compleja al interior de la Alianza Verde, donde crecen las voces que piden libertad para poder respaldarlo en vez de a Fajardo, que es el candidato de la coalición que tienen con el Polo Democrático.

Asprilla que es la cabeza de lista del partido en Bogotá manifestó que la falta de posturas definidas de Fajardo frente a los temas de la capital del país lo llevaron a tomar esa decisión que hizo oficial ante las directivas del partido y que espera se discuta lo más pronto posible.

“No voy a acompañar un candidato presidencial que reduce su propuesta a estar por encima de todo y de todos, que se para sobre su propia pompa…Sergio Fajardo es un candidato que no emociona, no inspira y no une… Hay mucha gente que opina y piensa como yo”, añadió.

Las directivas de Alianza Verde señalaron que el candidato es Fajardo y que cualquier apoyo a un aspirante diferente debe darse desde afuera del partido y la coalición.

Sus propios compañeros de lista rechazaron esta postura y manifestaron que es lamentable que quiera llamar la atención de esta manera.

“Es muy desafortunado lo que esta pasando, es muy triste lo de Inti, en el marco de la campaña en la que no tiene notoriedad manda esta carta para llamar la atención pero creo que nunca se pierde lo que nunca se ha tenido … Inti Asprilla es un hijo del M-19 cercanísimo a Gustavo Petro y bueno nosotros seguiremos apoyando a Fajardo y no una visión incendiaria que divida más el país”, añadió Juanita Goebertus también candidata a la cámara por Bogotá.

