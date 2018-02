James sufrió molestias musculares y hasta mañana se conocerá la gravedad

James Rodríguez sufrió una molestia en uno de sus gemelos y hasta este miércoles será sometido a exámenes para determinar la gravedad de su lesión.

El volante colombiano fue sustituido en el minuto 44 del primer tiempo, en la victoria del Bayern Múnich 5-0 sobre el Besiktas, tiene dolor en un gemelo y será baja "unos días", dijo el entrenador Jupp Heynckes.

"James sufre una induración del gemelo, no es grave, creo, serán unos días de parón. Las pruebas médicas lo determinarán mañana. No he sentido un desgarro muscular, pero era mejor que saliera del campo", explicó.

James Rodríguez fue reemplazado en el minuto 44 por Arjen Robben, sin esperar a llegar al descanso.

