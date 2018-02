Reveladores audios que comprometen a Uribe con manipulación de testigos

Caracol Radio obtuvo las grabaciones de las interceptaciones ordenadas por la Corte Suprema de Justicia a implicados en el proceso que involucra a los senadores Iván Cepeda y Álvaro Uribe sobre supuesta manipulación de testigos.

Dentro de las grabaciones se escuchan las voces de diferentes personas entre las que están la de Óscar Antonio Monsalve, ex administrador de la finca la Guacharaca, que fue propiedad del expresidente Álvaro Uribe y en donde, al parecer, habría tenido origen el Bloque Metro de los paramilitares.

Sin embargo para el año 2014 Monsalve señaló que el senador Iván Cepeda le habría hecho ofrecimientos en dinero para que declarara en contra de Uribe.

Es de anotar que Monsalve es el padre de Juan Guillermo Monsalve, un paramilitar condenado y quien el 16 de septiembre de 2011 hizo graves señalamientos en contra del senador Uribe, a quien acusó de haber sido uno de los supuestos promotores de los paramilitares en Antioquia.

Explosivas declaraciones

Las declaraciones que encendieron la ´pelea´ entre el senador Cepeda y Uribe fueron las de los dos exparamilitares Pablo Hernán Sierra y el de Juan Guillermo Monsalve, quienes señalaron que tres parejas de hermanos habrían sido los supuestos fundadores del Bloque Metro.

Las parejas de hermanos según Sierra y Monsalve serían Álvaro Uribe, Santiago Uribe, Santiago Gallón, Pedro Gallón, Luis Alberto Villegas y Juan Guillermo Villegas.

Por este caso la Corte Suprema de Justicia ordenó que se investigue al senador Álvaro Uribe por la supuesta manipulación de testigos.

Los audios:

De acuerdo con uno de los documentos de la Fiscalía que hace parte del proceso conocido por Caracol Radio, en febrero 17 del 2015, Óscar Antonio Monsalve, quien desmintió a su hijo Juan Guillermo Monsalve en la acusación contra Álvaro Uribe y señaló que Iván Cepeda habría ofrecido dinero por su testimonio, habla con su hijo ‘Óscar’. En la conversación se refiere a la cita ante la Corte Suprema de Justicia y dialogan si va a mantener su declaración.

En las investigaciones se interceptó también el teléfono de Juan Guillermo Villegas Uribe, señalado por presuntos nexos con el paramilitarismo.

En una de las conversaciones según reseña el documento de la Fiscalía, habla con alguien a quien llama ‘presidente’ quien sería el senador Álvaro Uribe.

En la conversación el ‘presidente’ le dice a Villegas, “las llamadas las interceptaron todas, la Fiscalía nos hizo seguimiento, yo desde hace muchos días sabía eso pero no lo había confesado, me están investigando a mi con usted y que tienen interceptado el teléfono o sea que esta llamada la están oyendo esos hijueputas, lo voy a llamar por el teléfono mío yo por la mañana voy a hacer un escándalo en Twitter con eso sin mencionarlo a usted… que somos unos bandidos y que tenemos una organización criminal… muchas saludes Juan, cualquier cosa me llama y yo ahí mismo le respondo”.

En otro de los audios clave en la investigación, se escucha a Villegas con Monsalve, en el que se evidencia que está atento de su situación, al tanto de lo que ocurre con su familia e incluso lo ayuda económicamente.

El día 24 de marzo, cuando Óscar Monsalve comparece ante la Corte, su hija Laura se comunica con su hermano Óscar, “llorando”, cuenta por menores de la diligencia, dice que su padre es “testigo clave” que vio lo que ‘Juan’ está diciendo, así como deja ver su preocupación por la seguridad de su padre y de su familia. Cuestiona porqué Cepeda está tratando de contactarlos.

En otra de las interceptaciones del día 19 de marzo del 2015, previo a la diligencia, en diálogo con su hijos Óscar, Monsalve menciona que fue llamado por el caso del Congresista Iván Cepeda y habla de una persona que fue quien los metió en este lío.

En el informe de la Fiscalía conocido por Caracol Radio, se resalta que durante el día 24 de marzo de 2015, el día de la diligencia judicial programada ante la Corte Suprema de Justicia se incrementó el número de contactos; recibió 36 llamadas entre las 11:00 de la mañana y las 2:40 de la tarde, sin embargo, el Sistema Esperanza falló y no grabó estas conversaciones.

El ente acusador determinó que uno de los que llamó insistentemente fue el ganadero Juan Guillermo Villegas.

