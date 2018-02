Enfrentar al Barcelona es un reto enorme: Conte, entrenador del Chelsea

El técnico del Chelsea, Antonio Conte, admitió este viernes que jugar contra el Barcelona en la Liga de Campeones es un "reto enorme" y que este tipo de partidos son los que les "motivan".

"Debemos estar emocionados de poder jugar contra uno de los mejores equipos del mundo", aseguró el técnico italiano tras la victoria del Chelsea ante el Hull (4-0) en la quinta ronda de la FA Cup (Copa de Inglaterra).

Conte también explicó que el duelo ante el Hull fue una buena actuación de los suyos y una buena oportunidad para que descansaran algunos de los jugadores más importantes del club inglés.

"He visto a jugadores no habituales en buena forma. Eso me ha dado muchas dudas antes del choque ante el Barcelona, lo que creo que es importante. Ahora tenemos tres días para tomar la decisión adecuada", relató Conte.

El italiano, quien destacó la importancia de haber dejado la puerta a cero, cree que las dos últimas victorias consecutivas son claves para la confianza del equipo.

"Siempre trataremos de dominar el juego, pero hoy nuestro comienzo fue muy impresionante. Empezamos muy concentrados, estoy verdaderamente contento con el compromiso de mis jugadores.

El Chelsea, que ha certificado su presencia en los cuartos de final de la FA Cup, se medirá al Barcelona en los octavos de final de la Champions, disputándose el partido de ida el próximo martes en Stamford Bridge a las 2:45 de Colombia.

Comentarios