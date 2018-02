“Las Autodefensas no se reunieron en el Club el Nogal”: Fredy Rendón

El ex jefe paramilitar, Fredy Rendón, declaró en el caso del ex congresista Óscar Suárez Mira, y al salir de la diligencia se refirió a las declaraciones que dio el ex jefe guerrillero, Carlos Antonio Lozada, en la Comisión de la Verdad. Esto, con relación al atentado del 7 de febrero de 2003 contra el Club El Nogal.



Según Lozada, la razón que motivó el atentado fue que en el Club se reunían paramilitares con funcionarios del Estado.



Al respecto dijo Rendón: “Yo le consulté al señor Salvatore Mancuso, jamás algún miembro de la Autodefensa se reunió en el Club el Nogal con algún funcionario del Estado, ni durmió en este Club”.



Las reuniones según Lozada, se daban para planear ataques en contra de la guerrilla, y de hecho tendrían los nombres de los funcionarios que acudían a los encuentros.



Este cruce de versiones, es de las primeras que se da en ese ejercicio de construcción de la verdad.



“Yo le consulté al señor Salvatore Mancuso: jamás la Autodefensa o algún miembro de la Autodefensa se reunió en el Club El Nogal ni con un funcionario del Estado, ni durmió allí en este Club, ni departió con amigos en este Club”

Comentarios