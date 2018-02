Ordóñez y Piedad se dijeron “de todo” durante un debate sobre corrupción

Durante el foro ‘La ética de lo público: responsabilidad de todos’ organizado por la Universidad dell Rosario, coincidieron en el mismo panel y fue inevitable que surgiera un enfrentamiento por el pasado que los une; la destitución de Piedad Cordoba por Farc-Política cuando Ordóñez era procurador, fallo que reversó más tarde el Consejo de Estado.



En primer lugar, Piedad manifestó que a pesar de que Ordóñez le había hecho “daño” cuando la destituyó del Congreso, no lo odia, a lo que Ordóñez respondió que la destituyó porque había pruebas de sus faltas disciplinarias.



La exsenadora se mostró disgustada y contestó que no había “cosa peor que ver a un corrupto hablando de corrupción”, continuó diciendo: “Usted hablaba de las víctimas, yo fui víctima suya, y no crea que por una indemnización de 1.800 millones de pesos, que los debería pagar usted, me debería sentir satisfecha. Usted sabe que no hubo pruebas, usted sabe que su juicio fue ilegal, y que fueron dos instancias, tanto la Corte Suprema de Justicia como el Consejo de Estado que usted dominaba, que se pronunciaron y el fallo fue totalmente distinto al suyo. Así que no se las venga tirar aquí de santo señor ex procurador”.



Ordóñez le pidió que confesara que tenía el alias de Teodora y que manipulaba pruebas de vida de los secuestrados cuando asesoraba a las Farc.

Comentario que fue desmentido por Córdoba.



Este episodio de enfrentamiento ya se había presentado en los mismos términos pero en redes sociales.

