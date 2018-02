Alerta sobre irregularidades en insumo médico que detecta el VIH

El Instituto de Vigilancia y Control de Medicamentos y Alimentos (Invima) declaró una alerta sanitaria, después de que la agencia francesa Alere Médical Co. Ltda., emitiera advertencias sobre el producto ‘Alere HIV Combo’, utilizado para realizar pruebas para detectar el sida.



El Invima confirmó que ese registro sanitario está actualmente vigente en Colombia, pero también logró documentar que dicha referencia no ha sido traída al país, por lo cual dice que todas las pruebas diagnósticas que se han usado hasta el momento para el VIH, son eficaces y seguras.



El director general del Invima, Javier Guzmán, explicó las razones para emitir la alerta: “Uno de los marcadores que indican haber estado en contacto con el virus es el del Antígeno 24 y ese producto no lo detecta de la manera adecuada, entonces pueden existir falsos negativos, lo que significa que a un paciente pueden decirle que no ha estado en contacto con el virus cuando realmente sí pudo haberlo estado”.



El Invima vigila los dispositivos médicos, que son productos con una amplia gama. “Desde una jeringa hasta un marcapasos, pasando por una prótesis de cadera o un bastón que protegen, previenen o se utilizan para el tratamiento o diagnóstico de enfermedades”, así lo explicó guzmán.



El Invima también ha estado en contacto directo con el fabricante y con el importador, para garantizar que la documentación y la identificación de todas las referencias que llegan al país, se puedan comercializar correctamente en el país.



“Todos esos productos tan variados están regulados en Colombia por la agencia sanitaria (Invima), que les da permiso de comercialización, lo que significa, por un lado, que son seguros y, por otro, que se vigila el mercado.

Entonces, algunas veces los productos fallan o pueden tener una sospecha de fallo y es en ese momento cuando el Invima emite una alerta sanitaria de forma preventiva, para que hospitales, médicos e importadores tomen medidas preventivas frente a cualquier fallo del producto” dijo Javier Guzmán.

Declaran urgencia para importar analgésicos

El Ministerio de Salud y el Invima declararon el desabastecimiento de los anestésicos Bupivacaina y Lidocaina. Estos medicamentos cuentan con registros sanitarios vigentes y se espera que esta semana haya disponibilidad suficiente.

El director del Invima, Javier Guzmán, explicó así la situación: “Hemos declarado el desabastecimiento, el viernes pasado, básicamente porque la oferta de producto que tenemos en Colombia no es suficiente para satisfacer la demanda, porque hubo un problema mayor con el fabricante en el país, que tuvo que cerrar su línea de producción; la consecuencia es que algunos hospitales y clínicas en estos momentos pueden estar teniendo problemas para abastecerse de los productos”.

Invima decidió tomar la medida para permitir la importación del producto con unos requisitos especiales de manera excepcional y rápida, con el fin de que esta misma semana el mercado colombiano se vea abastecido de manera adecuada de estos dos productos.

El desabastecimiento es a nivel nacional, por lo tanto, la importación del producto está totalmente priorizada.

