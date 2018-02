Servicio de salud para adultos mayores debe brindarse así no los cubra POS

Al revisar el caso de un adulto mayor de 71 años al que le quitaron la enfermería domiciliaria de 12 horas nocturnas, el Consejo de Estado ratificó que los servicios de salud deben ser garantizados a los adultos mayores así no estén en el Plan Obligatorio de Salud.

“La efectividad del derecho a la salud no puede verse disminuida por barreras formales o incluso no puede coartarse por las prestaciones que incluyen o no cubren los POS, si lo requerido por el paciente para garantizar el referido derecho escapa de este plan obligatorio”, dijo el alto tribunal teniendo en cuenta lo dicho por la Corte Constitucional.

El hombre de 71 años tiene hipertensión arterial, párkinson, vejiga neurogénica, signos de demencia, entre otras enfermedades y es cuidado por su esposa que también es adulto mayor.

“Bajo las anteriores consideraciones, resulta evidente la necesidad del servicio que demanda el actor en esta oportunidad, contrario a lo afirmado por la entidad, que sostiene insistentemente que solo necesita de un cuidador para atender sus necesidades básicas”, se lee en la sentencia.

El Consejo señala que eso no implica que no se haga un control periódico al estado de salud de los adultos mayores en este tipo de casos, pero que siempre para suspenderlos tiene que existir un concepto médico.

Para el caso particular manifestó: “la suspensión del mismo no puede atender a criterios formales o arbitrarios sobre la viabilidad de la asistencia nocturna, sino que, debe ceñirse a lo que los médicos tratantes prescriben o conceptúan”.

