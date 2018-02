El 80% de las mujeres maltratadas en 2017 no denunció a su agresor

El 24% de las mujeres no denuncia por miedo a las represalias de sus parejas que muchas veces además repercute sobre sus familias y sus propios hijos.

El 12,2% considera que el sistema judicial no le brinda las garantías necesarias y que no pasará nada frente a su agresor. También señalan que se trata de procesos muy largos y difíciles.

El 6% de las mujeres no sabe que puede denunciar el maltrato o ante quien puede hacerlo.

Esta situación preocupa pues solo en 2017 se practicaron más de 50.000 exámenes a personas que sufrieron algún tipo de maltrato siendo las mujeres las principales víctimas de estos actos de violencia intrafamiliar.

Según esta estadística, cada 12,20 minutos una mujer o una niña resulta agredida.

Las autoridades también alertaron que el año anterior fueron 2.987 los casos de abuso sexual en menores de hasta cuatro años de edad.

“El tema es muy grave, denunciar es muy engorroso, necesitamos una ruta única de denuncia, que agrupe a todas las autoridades y así la víctima no tenga que repetir sus declaraciones y revictimizarse... Las estadísticas tienen un crecimiento dramático y no vemos que haya alguna acción del estado para atenderlo... Tampoco vemos un seguimiento a los casos y por eso vemos mucha reincidencia”, señaló el ex concejal de Bogotá Felipe Rios.

