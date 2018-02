Hoy era el día: Egan Bernal, ganador de la Carrera Oro y Paz

Egan Bernal, la nueva estrella del ciclismo colombiano, aseguró que "hoy era el día" definitivo para alcanzar el título de la carrera Colombia Oro y Paz, la primera y más importante que ha ganado desde que llegó el pasado enero al Sky, el poderoso equipo liderado por Chris Froome.

"Hoy era el día. Me sentía muy bien y desde abajo les dije a los muchachos que me sentía bien, me recordaban que los últimos kilómetros iban a ser más duros y en los últimos tres o cuatro kilómetros decidí atacar", aseguró el campeón al canal Señal Colombia.

Bernal, de 21 años y ganador del Tour del Porvenir de 2017, agregó que se lanzó en pos de la victoria porque al fin y al cabo "no tenía mucho qué perder, pero sí mucho para ganar".

"Saqué una pequeña ventaja en un trabajo extraordinario (del equipo)", aseveró.

Al ser preguntado por las bazas de su equipo para ganar la carrera, Sergio Luis Henao e incluso Sebastián Henao, explicó que cualquiera podía ser el campeón, pero que para su fortuna y con la colaboración del equipo, él fue el mejor.

"La idea era ganar la general, no la etapa", apostilló.

Igualmente, destacó el apoyo del equipo del que dijo lo arropó en todo momento y aseguró que era un orgullo correr y ganar en Colombia.

"Creo que esta carrera es bonita por eso, nunca había corrido acá y me dio la oportunidad de correr en mi tierra, que es un orgullo", concluyó el campeón

