Las víctimas del Club el Nogal no participarán en acto de la Farc

A través de un comunicado las víctimas del atentado de las Farc, del Club El Nogal, deciden cancelar una rueda de prensa que se pretendía realizar este sábado 10 de febrero. Justifican su decisión ya que no fueron consultados por el contenido del mensaje.

El mensaje a que se refieren es el enviado por las Farc con una fotografía del pasado mes de Marzo de 2017, donde aparecen el secretario de las Farc y Bertha Lucía Fries, líder del grupo de víctimas de este Club, firmando el Acuerdo de los siete puntos.

El comunicado es el siguiente

La Verdad, el Perdón, la Reconciliación y la Reparación son asuntos que deben mantenerse al margen de campañas e ideologías políticas.

Hoy las Farc citaron a una rueda de prensa para el sábado 10 de febrero, a las 4 pm, posterior al Acto de Verdad, Perdón, Reconciliación y Reparación entre un grupo de víctimas del atentado al Club El Nogal y las Farc.

En este comunicado de las Farc, que dice textualmente “una nueva forma de hacer política” utilizaron la foto tomada el día de la firma de los 7 puntos de Acuerdo de marzo de 2017 entre Carlos Lozada, del Secretario de las Farc y Bertha Lucía Fries, líder grupo Víctimas del atentado de las Farc al Club el Nogal.

No fuimos consultados en ningún momento por el contenido de este mensaje, razón por la cual hemos manifestado a las Farc que no vamos a dicha rueda de prensa, puesto que no aceptamos esta convocatoria que incluye mensajes del partido político de las Farc.

A la fecha hemos sido promotores de encuentros con las Farc de Verdad, Perdón y Reconciliación; personalmente he apoyado el proceso de Paz, pero en ningún momento he aceptado ninguna vinculación política con las Farc.



Bertha Lucía Fries

