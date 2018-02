1’600.000 venezolanos podrán seguir utilizando su tarjeta migratoria

Migración Colombia informo que a la fecha un millón seiscientos mil ciudadanos venezolanos cuentan con una Tarjeta de Movilidad Fronteriza, estos podrán seguir haciendo uso de ella para ingresar y transitar por las zonas delimitadas en la frontera colombiana.

Los venezolanos que no tengan este documento y este por fuera de la frontera, será sancionado y su documento cancelado.

Además el organismo informo que los venezolanos que se encuentran en el país y que hayan ingresado antes del 2 de febrero, por un Puesto de Control Migratorio habilitado, sellando su pasaporte, podrán acceder al Permiso Especial de Permanencia, el cual le permite trabajar, estudiar y desarrollar cualquier tipo de actividad legal.

No podrán acceder a este beneficio los ciudadanos venezolanos que tengan pasaporte pero que no lo hayan sellado al entrar a Colombia, ni aquellos que hayan entrado al país de manera irregular, es decir, por alguna de las llamadas trochas o pasos no formales de la frontera

