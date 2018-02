Demandan por pérdida de investidura al ministro del Interior

La demanda de pérdida de investidura la interpuso ante el Consejo de Estado, el abogado Saúl Villar Jimenez, argumentando que el ministro del Interior, Guillermo Rivera, debió posesionarse como Senador de la República una vez renunció la aspirante presidencial, Viviane Morales.



Según el abogado el artículo 183 de la Constitución Política señala que, “Los senadores o los congresistas perderán la investidura por no haber tomado posesión cuando son llamados, en el caso del señor ministro fue convocado el 19 de enero porque debía posesionarse y él dijo que declinaba su postulación”.



Eso implicaría una falta por parte del jefe de la cartera política, según Villar porque, “Los cargos de elección popular son prácticamente de obligatorio cumplimiento. La ley exceptúa que no se puede posesionarse cuando medie la fuerza mayor o el caso fortuito”, dentro de lo que no cabe ser ministro.



Asegura que debió haber pedido una licencia para posesionarse, renunciar y volver a su cargo como ministro.

