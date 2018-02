Descubren plan para atentar contra el candidato al congreso Miguel Matus

Miguel Matus aspira al senado por el Centro Democrático en el departamento de Arauca donde ha adelantado su campaña política en los últimos meses en compañía del ex presidente Uribe.

Unidad Nacional de Protección informa de plan del ELN para asesinar a nuestro candidato al Senado Miguel Matus (Joven periodista araucano) — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) 8 de febrero de 2018

La información de inteligencia, confirmada por Caracol Radio, se conoció cuando desarrollaba un acto político en Puerto Rondón, Arauca, frontera con el departamento de Casanare y de donde tuvo que salir fuertemente escoltado para resguardarse en una guarnición militar a la espera de un refuerzo de seguridad en su escolta por parte de la fuerza pública y la Unidad Nacional de Protección.

“A las 5:06 de la tarde recibo una llamada en la que me informan de un plan para atentar contra mi vida e inmediatamente suspendo mi actividad política en el municipio de Puerto Rondón en Arauca y me resguardo en la brigada 30 del ejército donde permanecí unas horas. En este momento me encuentro en un hotel custodiado por la fuerza pública a la espera de una comunicación de las autoridades sobre mi situación de seguridad, es lamentable que esto este sucediendo” , señaló en diálogo con Caracol Radio.

Miguel Matus en varias ocasiones ha tenido que adelantar su campaña en tanquetas blindadas del ejército y la policía por cuenta de las amenazas del ELN en el departamento de Arauca.

