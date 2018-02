Alcalde de Barrancabermeja lideró “empresa criminal”: Fiscalía

Como una “empresa criminal” calificó la Fiscalía una serie de acciones que habría emprendido el alcalde de Barrancabermeja, Dario Echeverry junto a su esposa -en calidad de gestora cultura-, Mariluz Núñez; su secretario general, Diego Armando Acosta; el líder político Jairo Moros, y el director del Instituto para el Fomento al Deporte Christian Juliao Camacho, para evitar que los habitantes del municipio votaran la revocaría en su contra.



Fiestas, basares, bingos, pagos, presiones y hasta despidos se habrían dado en relación con el proceso electoral del 2 de julio de 2017.



“Se entregaron mercados y dinero a cambio de que no salieran a votar. Se utilizó los programas de gobierno a cambio de que no salieran a votar -Familias en Acción y las Victimas-“, dijo el fiscal.



Pero no fue lo único. Por ejemplo, se les pidió a los dirigentes de los mototaxistas que reunieran al gremio y les hicieran una fiesta de 8 a 5 de la tarde en una finca fuera del municipio. A quienes fueran podían llevar a sus familias, se les daba para la gasolina y además se les pagaba 30 mil pesos. Dijo la Fiscalía que “sacaron el único medio de trasporte que se podía usar”.



Se les pidió a los empleados públicos que trabajaran ese domingo, y varios miembros de un sindicato renunciaron repentinamente porque se sintieron presionados.



Se hizo perifoneo diciendo que ese domingo no eran las elecciones, se invitó a la gente a comer sancochos y en una de las rifas que se hicieron ese día se les llegó, señaló, a retener las cédulas.



“Fue tal la división de trabajo de esta verdadera empresa criminal que existen interceptaciones telefónicas donde se refiere a que otras personas van a colaborar con otros eventos”, dijo.



Por todo esto, los delitos de Perturbación al certamen Democrático , constreñimiento al sufragante, corrupción al sufragante y concierto para delinquir se les imputaron a Echeverry, Juliao y Moros. Mientras a la esposa del alcalde, concierto para delinquir y corrupción al sufragante.



Mañana se definirá la petición de la Fiscalía para que les dicte medid de aseguramiento.

Comentarios